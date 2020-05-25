iOS 13.5 ухудшила время работы iPhone SE и iPhone 6s

У других моделей все нормально.

Вышедшее на прошлой неделе обновление iOS 13.5 может уменьшить время автономной работы iPhone SE и iPhone 6s. Тестирование в бенчмарке Geekbench 5 показало, что время работы iPhone SE и iPhone 6s без подзарядки снизилось по сравнению с предыдущими версиями iOS 13, включая iOS 13.4 и iOS 13.4.1.

Тестирование автономности различных моделей iPhone под управлением iOS 13.5 провел YouTube-блогер iAppleBytes. Он оценил время автономной работы iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE 2-го поколения, используя тест бенчмарка Geekbench 5.

Эксперимент показал, что автономность почти всех моделей iPhone под управлением iOS 13.5 повысилась или осталась прежней по сравнению с предыдущими версиями. Исключение составили iPhone SE и iPhone 6s. Оба смартфона набрали более низкие показатели в тесте на автономность по сравнению с тестами в предыдущих версиях iOS.

iPhone SE под управлением iOS 13.5 набрал в тесте 1770 баллов, тогда как на iOS 13.4.1 и предыдущих версиях смартфон получал 1830 очков. У iPhone 6s произошло еще большее падение. Под управлением iOS 13.5 смартфон набрал 1870 баллов, на iOS 13.4.1 — 1950 очков, а на iOS 13.4 — 1980 баллов.

Что касается отзывов пользователей, то среди владельцев iPhone 6s и iPhone SE не наблюдается массовых жалоб на падение времени автономной работы их устройств после установки iOS 13.5.

Источник: YouTube.

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