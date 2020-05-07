iOS 13.5 улучшит автономность iPhone

И это радует!

Обновление iOS 13.5 устранит проблему, из-за которой некоторые iPhone под управлением iOS 13.4.1 могли разряжаться быстрее обычного. Согласно отзывам бета-тестеров iOS 13.5, свежая тестируемая сборка прошивки, вышедшая 6 мая, исправила нашумевшую недоработку iPhone.

О проблеме с быстрой разрядкой iPhone под управлением iOS 13.4 и iOS 13.4.1 мы рассказывали ранее. Часть пользователей iPhone пожаловалась на форуме Apple на ухудшенную автономность. В отдельных случаях iPhone могли разряжаться по 1% в три минуты.

Согласно отзывам пользователей, занимающихся тестированием iOS 13.5, в последней бета-версии подобного не наблюдается. Не исключено, что проблема разрешилась благодаря установке очередного обновления.

Кроме этого, в iOS 13.5 будет повышенная производительность. Сравнение скорости работы различных моделей iPhone под управлением iOS 13.5 beta 4 и iOS 13.4.1 показало превосходство новой прошивки Apple. Разница заметна во времени включения iPhone, скорости показа анимации и запуска приложений.

Apple находится на заключительной стадии разработки iOS 13.5 Финальная версия прошивки должна выйти в течение ближайших недель. Отметим, что первоначально прошивка имела название iOS 13.4.5. Но после Apple изменила ее название на iOS 13.5.

Источник: Reddit, YouTube.

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