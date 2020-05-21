iOS 13.5 уже взломали. Джейлбрейк выйдет скоро

Вот это оперативность!

Команда разработчиков, создавшая утилиту для джейлбрейка unc0ver, объявила об успешном взломе iOS 13.5, вышедшей 20 мая. Хакеры анонсировали скорый выход обновленной версии утилиты unc0ver 5.0, при помощи которой можно будет осуществить джейлбрейк любого iPhone или iPad под управлением iOS 11-13.5.

Хакеры сумели выполнить полноценный джейлбрейк iOS 13.5 и предыдущих версий iOS с использованием неанонсированной уязвимости «нулевого дня» в ядре прошивки. Впервые эта уязвимость была обнаружена хакером под ником @pwn2ownd.

На сайте утилиты unc0ver утверждается, что в настоящее время новая версия программы проходит тестирование. Разработчики проверяют стабильность работы утилиты. Готовность запуска новой версии unc0ver — 90%. Программа для джейлбрейка iOS 11-iOS 13.5 выйдет скоро, утверждается на сайте.

Джейлбрейк — это процесс взлома iOS-устройства с целью получения доступа к дополнительным аппаратным и программным возможностям, недоступным в обычных условиях. Благодаря джейлбрейку на iPhone и iPad возможна установка неофициальных приложений и твиков, расширяющих функциональность операционной системы iOS.

Источник: unc0ver.

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