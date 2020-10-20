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iOS 14.1: главные изменения и исправления

20 Окт, 2020

iOS 14.1: главные изменения и исправления

Долгожданное обновление. Подробный разбор исправлений.

20 октября 2020 вышла iOS 14.1. Именно с этой версией прошивки из коробки будет работать iPhone 12. Она вносит ключевые исправления в работу iOS 14 и iOS 14.0.1. Недавно мы писали про самые популярные проблемы новой ОС и помогали их решить. И Apple очень вовремя решили выкатить обновления. Ведь многие разочаровались такой недоработанной прошивкой.

Также в пятницу 23 октября 2020 ожидаем старт обновления до iPadOS 14.1.

iPhone

Главные изменения в iOS 14.1:

 

  • Добавлена поддержка 10-битного HDR-видео. Теперь его можно воспроизводить и редактировать. Доступно, начиная с iPhone 8.
  • Исправляет ошибку виджетов, при которой они появлялись не в нужном размере.
  • Также виджеты при перемещении теперь не будут удалять приложения и папки на рабочем столе.
  • Исправляют ошибку, из-за которой электронные письма отправлялись с неверной подписью.
  • Теперь определитель номера будет работать верно.
  • Устраняются ошибки при вводе пароля в увеличенном режиме.
  • Исключён баг, который не позволял загружать или воспроизводить песни в Музыке.
  • Исправлены ошибки в работе калькулятора.
  • Воспроизведение потокового видео снова будет проходить без лагов.
  • Сопряжение Apple Watch снова починили.
  • Отображение информации об Apple Watch будет безошибочным.
  • В приложении Files всё как надо. Облачное хранилище не будет выдавать ошибок.
  • Проблемы с подключениями к сетям Wi-fi устранены.

iOS 14.1

Для установки придётся скачать 400-500 Мб в зависимости от модели Айфона. А самым опытным сообщаю номер сборки: 18A8395.

Чтобы обновить ваш телефон: «Настройки» => «Основные» => «Обновление ПО».

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3 комментария

  1. Александр:
    20.10.2020 в 20:50

    А я на роутер грешил …. 14.0.1 все виной был оказывается

  2. DedIvan:
    20.10.2020 в 22:32

    Недоработанная прошивка?? У Вас короткая память. С этой проблем практически нет. Где Вы недовольных искали?

  3. Orion:
    20.10.2020 в 23:18

    Вообще-то iPadOS 14.1 тоже уже вышла. Как и прошивка 14.1 для HomePods’ов

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