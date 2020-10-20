iOS 14.1: главные изменения и исправления
Долгожданное обновление. Подробный разбор исправлений.
20 октября 2020 вышла iOS 14.1. Именно с этой версией прошивки из коробки будет работать iPhone 12. Она вносит ключевые исправления в работу iOS 14 и iOS 14.0.1. Недавно мы писали про самые популярные проблемы новой ОС и помогали их решить. И Apple очень вовремя решили выкатить обновления. Ведь многие разочаровались такой недоработанной прошивкой.
Также в пятницу 23 октября 2020 ожидаем старт обновления до iPadOS 14.1.
Главные изменения в iOS 14.1:
- Добавлена поддержка 10-битного HDR-видео. Теперь его можно воспроизводить и редактировать. Доступно, начиная с iPhone 8.
- Исправляет ошибку виджетов, при которой они появлялись не в нужном размере.
- Также виджеты при перемещении теперь не будут удалять приложения и папки на рабочем столе.
- Исправляют ошибку, из-за которой электронные письма отправлялись с неверной подписью.
- Теперь определитель номера будет работать верно.
- Устраняются ошибки при вводе пароля в увеличенном режиме.
- Исключён баг, который не позволял загружать или воспроизводить песни в Музыке.
- Исправлены ошибки в работе калькулятора.
- Воспроизведение потокового видео снова будет проходить без лагов.
- Сопряжение Apple Watch снова починили.
- Отображение информации об Apple Watch будет безошибочным.
- В приложении Files всё как надо. Облачное хранилище не будет выдавать ошибок.
- Проблемы с подключениями к сетям Wi-fi устранены.
Для установки придётся скачать 400-500 Мб в зависимости от модели Айфона. А самым опытным сообщаю номер сборки: 18A8395.
Чтобы обновить ваш телефон: «Настройки» => «Основные» => «Обновление ПО».
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А я на роутер грешил …. 14.0.1 все виной был оказывается
Недоработанная прошивка?? У Вас короткая память. С этой проблем практически нет. Где Вы недовольных искали?
Вообще-то iPadOS 14.1 тоже уже вышла. Как и прошивка 14.1 для HomePods’ов