iOS 14.1 GM уже доступна для разработчиков приложений

Она скоро будет доступна и нам с вами.



Вчера нам показали iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Продажи начинаются не сразу. Поэтому разработчики приложений смогут ещё около двух недель вносить изменения в свой софт. Именно для этого и открывают доступ к новой прошивке, которая будет на борту 12-ых смартфонов.

Аббревиатура GM – это Golden Master. Так обозначают финальную предрелизную сборку.

Что же нас будет ждать в этой версии iOS:

Обновлённая поддержка приложения Home.

Поддержка HomePod mini.

Мелкие исправления и улучшения.

Про iOS 14.2 мы недавно писали. А чего вы ждёте от новых прошивок? Может, что-то из Андроид хотели бы перенести на iPhone?

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