iOS 14.2 beta 1 для разработчиков вышла – что нового и как установить

Совсем недавно на днях вышла прошивка iOS 14, а Apple уже выпустила iOS 14.2 beta для разработчиков.

Первая бэта прошивки iOS 14.2 весит от 3,5 ГБ до почти 5 ГБ в зависимости от модели Айфона.

Что нового в iOS 14.2

Приложение Шазам, которое распознает музыку по его любому отрезку, теперь можно добавить в “Пункт Управления”. Кстати, интересно, какой процент владельцев iPhone пользуется приложением Shazam? Или подавляющее большинство? Чтобы добавить Шазам в пункт управления заходим в “Настройки” > “Пункт управления” и добавляем приложение Shazam.

Ну вот и все – теперь Шазам появился в “Пункте управления” и по нажатию сразу начинает распознавать музыку.

Попробовал – распознает быстро и четко.

2. В “Лупе” появилась опция “Обнаружение людей” – новая фишка для пользователей Айфонов, у которых есть проблема со зрением.

Работает так – как только эта опция включена, то при наведении камеры Айфона на других людей на дисплее высветится расстояние до этих людей. Забота не только о полностью здоровых людях со стороны Apple – это всегда хорошо.

3. Мультимедийный проигрыватель в “Пункте Управления”предлагает рекомендуемый контент (музыку, подкасты) в случае, если плеер ничего не проигрывает.

Похоже из тех, что я слушал недавно.

4. Прямо в проигрывателе музыки в “Пункте управления” появилась иконка AirPlay, поэтому прямо оттуда можно выбрать девайс, на котором будете слушать – iPhone или подключенные наушники и тд.

Думаете, наконец-то в “Пункт Управления” можно вставить приложение от сторонних разработчиков? Как бы не так, ведь Shazam с 2018 принадлежит Apple. После покупки Шазама, Apple полностью удалила из него всю рекламу и интегрировала с Apple Music. При распознавании песни вы увидите и ссылку на нее в Apple Music. Если она, конечно, есть в базе данных музыкального сервиса Apple.

Если найдете что-то еще новое в iOS 14.2 beta 1, то напишите, пожалуйста, в комментарии.

На какие Айфоны можно установить iOS 14.2 beta

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1-го и 2-го поколений)

Как установить iOS 14.2 beta 1

Внимание! Эта бета-версия предназначена только для зарегистрированный в Apple Developer Program разработчиков. Но если очень хочется обновиться и посмотреть новинки, то вот как установить профиль разработчика для этого. Забавно, что Apple перескочила iOS 14.1 beta и выпустила сразу iOS 14.2 beta, но все бывает. Если даже iPhone 12 на традиционной осенней презентации Apple 2020 не анонсировали.

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