iOS 14.4 RC: какие ошибки исправили

До стабильной 14.4 осталось совсем немного.

Всем привет, 21 января 2021 Apple начала раздачу уже предрелизной iOS 14.4. В этой статье вы узнаете: что подправили, для каких телефонов и когда ждать. Поехали!

Изменений, если честно, минимум. Визуальных вообще нет, но программные фишки есть:

iPhone/iPad уведомит вас, если установлена неоригинальная камера. Это полезно, когда вы обращаетесь в сервис по ремонту телефонов, где могут поступить нечестно.

Отслеживание ваших рекламных интересов теперь происходит с уведомлением.

Работа с HomePod Mini (в России недоступен) происходит виброоткликом.

Найти теперь можно не только Айфон, но и другие устройства (через Блютуз).

Появилась возможность считывать более мелкие QR-коды.

Для каких телефонов подходит? Всё те еж модели, что и для обычной iOS 14. То есть 6S/6S Plus/SE 1 и более новые.

Когда выйдет? В начале февраля 2021.

Напомню, что вместе с этой бетой вышли ещё macOS 11.2 RC и watchOS 7.3 RC. Всем лайк!

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