iOS 14.4 RC: какие ошибки исправили
До стабильной 14.4 осталось совсем немного.
Всем привет, 21 января 2021 Apple начала раздачу уже предрелизной iOS 14.4. В этой статье вы узнаете: что подправили, для каких телефонов и когда ждать. Поехали!
Изменений, если честно, минимум. Визуальных вообще нет, но программные фишки есть:
- iPhone/iPad уведомит вас, если установлена неоригинальная камера. Это полезно, когда вы обращаетесь в сервис по ремонту телефонов, где могут поступить нечестно.
- Отслеживание ваших рекламных интересов теперь происходит с уведомлением.
- Работа с HomePod Mini (в России недоступен) происходит виброоткликом.
- Найти теперь можно не только Айфон, но и другие устройства (через Блютуз).
- Появилась возможность считывать более мелкие QR-коды.
Для каких телефонов подходит? Всё те еж модели, что и для обычной iOS 14. То есть 6S/6S Plus/SE 1 и более новые.
Когда выйдет? В начале февраля 2021.
Напомню, что вместе с этой бетой вышли ещё macOS 11.2 RC и watchOS 7.3 RC. Всем лайк!
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.