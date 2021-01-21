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iOS 14.4 RC: какие ошибки исправили

21 Янв, 2021

iOS 14.4 RC: какие ошибки исправили

До стабильной 14.4 осталось совсем немного.

Всем привет, 21 января 2021 Apple начала раздачу уже предрелизной iOS 14.4. В этой статье вы узнаете: что подправили, для каких телефонов и когда ждать. Поехали!

Изменений, если честно, минимум. Визуальных вообще нет, но программные фишки есть:

  • iPhone/iPad уведомит вас, если установлена неоригинальная камера. Это полезно, когда вы обращаетесь в сервис по ремонту телефонов, где могут поступить нечестно.
  • Отслеживание ваших рекламных интересов теперь происходит с уведомлением.
  • Работа с HomePod Mini (в России недоступен) происходит виброоткликом.
  • Найти теперь можно не только Айфон, но и другие устройства (через Блютуз).
  • Появилась возможность считывать более мелкие QR-коды.

iOS 14.4 RC

Для каких телефонов подходит? Всё те еж модели, что и для обычной iOS 14. То есть 6S/6S Plus/SE 1 и более новые.

Когда выйдет? В начале февраля 2021.

Напомню, что вместе с этой бетой вышли ещё macOS 11.2 RC и watchOS 7.3 RC. Всем лайк!

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