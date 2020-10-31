iOS 14.2 GM: что нас ждёт в финальной сборке?
Устанавливаем и радуемся.
Сегодня 31-ого октября 2020 Apple начала раздачу iOS 14.2 GM. Что характерно, эта Бета вышла для разработчиков и бета-тестеров одновременно. Давайте разберёмся в главных исправлениях этой предрелизной сборки. Поехали!
Начнём с того, что последние пару дней обладатели бета-аккаунтов видели постоянно всплывающее окно. Оно просило обновиться до последней версии. Это связано со встроенными счётчиками времени у бета-версий прошивок. Она знает, что уже пора обновляться, а прошивки нет, потому и баннер поверх всех окон. Кстати, этот не первый случай таких ошибок. У тестировщиков iOS 12 были такие случаи.
Как обновляться, вы наверняка знаете. Но всё же: «Настройки» => «Основные» => «Об этом устройстве» => «Обновление ПО».
Итак, главные изменения:
- Пропало то самое всплывающее окно про обновление.
- Шазам в Пункте управления.
- Новое окно воспроизведения медиа на экране блокировки.
- Включает новые обои.
- Более 100 новых эмодзи.
- Фишки iPhone 12: LiDAR и MagSafe.
- Новый алгоритм зарядки и расхода энергии в AirPods, новые уведомления при использовании наушников.
- Поддержка HomePod и его Mini-версии, а также его нового функционала.
- Некоторые изменения в статистике для электронной медкарты, но в России это не интересно.
Также исправлены баги предыдущих сборок. Вот основные из них:
- Ошибки и вылеты приложений.
- Восстановлена работа Apple Watch.
- Сбои ввода пароля для разблокировки.
- Проблемы в Музыке.
- Некорректная работа в облачных хранилищ.
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