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iOS 14.2 GM: что нас ждёт в финальной сборке?

31 Окт, 2020

iOS 14.2 GM: что нас ждёт в финальной сборке?

Устанавливаем и радуемся.

Сегодня 31-ого октября 2020 Apple начала раздачу iOS 14.2 GM. Что характерно, эта Бета вышла для разработчиков и бета-тестеров одновременно. Давайте разберёмся в главных исправлениях этой предрелизной сборки. Поехали!

iOS 14.2 Beta GM

Начнём с того, что последние пару дней обладатели бета-аккаунтов видели постоянно всплывающее окно. Оно просило обновиться до последней версии. Это связано со встроенными счётчиками времени у бета-версий прошивок. Она знает, что уже пора обновляться, а прошивки нет, потому и баннер поверх всех окон. Кстати, этот не первый случай таких ошибок. У тестировщиков iOS 12 были такие случаи.

Как обновляться, вы наверняка знаете. Но всё же: «Настройки» => «Основные» => «Об этом устройстве» => «Обновление ПО».

Итак, главные изменения:

  • Пропало то самое всплывающее окно про обновление.
  • Шазам в Пункте управления.
  • Новое окно воспроизведения медиа на экране блокировки.
  • Включает новые обои.
  • Более 100 новых эмодзи.
  • Фишки iPhone 12: LiDAR и MagSafe.
  • Новый алгоритм зарядки и расхода энергии в AirPods, новые уведомления при использовании наушников.
  • Поддержка HomePod и его Mini-версии, а также его нового функционала.
  • Некоторые изменения в статистике для электронной медкарты, но в России это не интересно.

Также исправлены баги предыдущих сборок. Вот основные из них:

  • Ошибки и вылеты приложений.
  • Восстановлена работа Apple Watch.
  • Сбои ввода пароля для разблокировки.
  • Проблемы в Музыке.
  • Некорректная работа в облачных хранилищ.

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