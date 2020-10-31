iOS 14.2 GM: что нас ждёт в финальной сборке?

Устанавливаем и радуемся.

Сегодня 31-ого октября 2020 Apple начала раздачу iOS 14.2 GM. Что характерно, эта Бета вышла для разработчиков и бета-тестеров одновременно. Давайте разберёмся в главных исправлениях этой предрелизной сборки. Поехали!

Начнём с того, что последние пару дней обладатели бета-аккаунтов видели постоянно всплывающее окно. Оно просило обновиться до последней версии. Это связано со встроенными счётчиками времени у бета-версий прошивок. Она знает, что уже пора обновляться, а прошивки нет, потому и баннер поверх всех окон. Кстати, этот не первый случай таких ошибок. У тестировщиков iOS 12 были такие случаи.

Как обновляться, вы наверняка знаете. Но всё же: «Настройки» => «Основные» => «Об этом устройстве» => «Обновление ПО».

Итак, главные изменения:

Пропало то самое всплывающее окно про обновление.

Шазам в Пункте управления.

Новое окно воспроизведения медиа на экране блокировки.

Включает новые обои.

Более 100 новых эмодзи.

Фишки iPhone 12: LiDAR и MagSafe.

Новый алгоритм зарядки и расхода энергии в AirPods, новые уведомления при использовании наушников.

Поддержка HomePod и его Mini-версии, а также его нового функционала.

Некоторые изменения в статистике для электронной медкарты, но в России это не интересно.

Также исправлены баги предыдущих сборок. Вот основные из них:

Ошибки и вылеты приложений.

Восстановлена работа Apple Watch.

Сбои ввода пароля для разблокировки.

Проблемы в Музыке.

Некорректная работа в облачных хранилищ.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)