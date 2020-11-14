iOS 14.3 Beta теперь открыта для публичного доступа

Знакомимся самостоятельно.

Пока что iOS 14.3 находится в стадии разработки. Как это и бывает в случае с любой ОС, сначала нужно полностью протестировать все функции операционной системы, и только после этого выпускать обновление. Начиная с сегодняшнего дня, любой желающий может ознакомиться с нововведениями новой iOS 14.3 на своем iPhone.

Как это и бывает, в Apple выпустили бета-версию iOS 14.3 для участников программы публичного бета-тестирования. Для того, чтобы обновить своей устройство по Wi-Fi, необходимо перейти в «Настройки», найти вкладку «Основные» и перейти в раздел «Обновления программного обеспечения».

Поскольку речь идет о бета-версии iOS14.3, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться резервной копией. Что для этого нужно сделать? Подключить устройство к Mac с помощью кабеля и запустить окно Finder. Теперь в разделе «Расположение» на боковой панели окна Finder нужно выбрать подключенный смартфон и нажать «Доверять этому устройству»

Теперь можно создать резервную копию устройства, выбрав соответствующий раздел в Finder.

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