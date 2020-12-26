iOS 14.3 блокирует сторонние аксессуары для беспроводной зарядки на iPhone 12
Плохо!
Многочисленные пользователи со всего мира сообщают, что на смартфонах серии iPhone 12 после установки операционной системы iOS 14.3 перестали работать зарядные устройства MagSafe, выпущенные не Apple, а сторонними производителями. Но есть надежда (хоть, признаться, и не большая), что купертиновцы сделали это не преднамеренно. Если это так, то данный баг будет исправлен уже в iOS 14.4.
Так что, если вы еще не успели приобрести неоригинальный аксессуар, советуем пока этого не делать. Подождите чуть-чуть.
В любом случае, не обновляться до iOS 14.3, особенно обладателям iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, тоже не вариант. Ведь в этой версии прошивки добавлена поддержка фотографий ProRAW (а это и правда значительное нововведение), а также наушников AirPods Max.
Источник: MyDrivers
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