iOS 14.3 Developer Beta 2: что нового и какие баги исправили

Мы на один шаг ближе к стабильной iOS 14.3.



18 ноября 2020 вышла уже 2-ая Beta iOS 14.3. В этой статье вы узнаете: что нового и когда выйдет стабильная 14.3. Поехали!

В этой сборке Beta были устранены нескорые баги и ошибки, присущие iOS 14.3 Beta 1. Это ошибки в почте, будильнике и другие.

А вот изменения, которые мы все скоро увидим в своих iPhone:

Работа с ProRAW у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Поддержка AirTags и AirPods Studio .

. В «Здоровье» уделили внимание женщинам.

Началась поддержка контроллеров от PS5 и Амазон (Luna).

Возможность обновиться до watchOS 7.2 .

. Даже появился новый поисковик в Сафари – Ecosia.

Когда мы увидим iOS 14.3 «для всех»? Ждать осталось до начала декабря.

Какие устройства бедно поддерживать iOS 14.3? Те же, что и обычная iOS 14:

iPhone SE обоих поколений.

iPhone 6s/6S Plus и более новые.

2-ая Бета весит около 300-400 МБ в зависимости от модели вашего Айфона.

Обновиться можно так: «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

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