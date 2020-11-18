iOS 14.3 Developer Beta 2: что нового и какие баги исправили
Мы на один шаг ближе к стабильной iOS 14.3.
18 ноября 2020 вышла уже 2-ая Beta iOS 14.3. В этой статье вы узнаете: что нового и когда выйдет стабильная 14.3. Поехали!
В этой сборке Beta были устранены нескорые баги и ошибки, присущие iOS 14.3 Beta 1. Это ошибки в почте, будильнике и другие.
А вот изменения, которые мы все скоро увидим в своих iPhone:
- Работа с ProRAW у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
- Поддержка AirTags и AirPods Studio.
- В «Здоровье» уделили внимание женщинам.
- Началась поддержка контроллеров от PS5 и Амазон (Luna).
- Возможность обновиться до watchOS 7.2.
- Даже появился новый поисковик в Сафари – Ecosia.
Когда мы увидим iOS 14.3 «для всех»? Ждать осталось до начала декабря.
Какие устройства бедно поддерживать iOS 14.3? Те же, что и обычная iOS 14:
- iPhone SE обоих поколений.
- iPhone 6s/6S Plus и более новые.
2-ая Бета весит около 300-400 МБ в зависимости от модели вашего Айфона.
Обновиться можно так: «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».
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