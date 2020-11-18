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iOS 14.3 Developer Beta 2: что нового и какие баги исправили

18 Ноя, 2020

iOS 14.3 Developer Beta 2: что нового и какие баги исправили

Мы на один шаг ближе к стабильной iOS 14.3.

18 ноября 2020 вышла уже 2-ая Beta iOS 14.3. В этой статье вы узнаете: что нового и когда выйдет стабильная 14.3. Поехали!

iOS 14.3

В этой сборке Beta были устранены нескорые баги и ошибки, присущие iOS 14.3 Beta 1. Это ошибки в почте, будильнике и другие.

А вот изменения, которые мы все скоро увидим в своих iPhone:

  • Работа с ProRAW у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
  • Поддержка AirTags и AirPods Studio.
  • В «Здоровье» уделили внимание женщинам.
  • Началась поддержка контроллеров от PS5 и Амазон (Luna).
  • Возможность обновиться до watchOS 7.2.
  • Даже появился новый поисковик в Сафари – Ecosia.

iOS 14.3

Когда мы увидим iOS 14.3 «для всех»? Ждать осталось до начала декабря.

Какие устройства бедно поддерживать iOS 14.3? Те же, что и обычная iOS 14:

  • iPhone SE обоих поколений.
  • iPhone 6s/6S Plus и более новые.

2-ая Бета весит около 300-400 МБ в зависимости от модели вашего Айфона.

iOS 14.3

Обновиться можно так: «Настройки» → «Основные»  «Обновление ПО».

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