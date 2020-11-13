iOS 14.3 Developer Beta: какие изменения и новые функции
Первый релиз будущей прошивки.
12 ноября 2020 Apple стала доступна первая Бета-версия новой iOS 14.3 для разработчиков. Посмотрим вместе, что в ней нового. Поехали!
Первое и главное – это устранение багов и ошибок. А такого хватает. Почти сразу после анонса iOS 14 пришлось выкатывать iOS 14.0.1 с самыми необходимыми исправлениями. Но большую часть багов исправили только в iOS 14.1 и iOS 14.2.
Кстати, в нашей группе в ВК есть опросы о проблемах iOS 14 и iOS 14.2.
Что нового в iOS 14.3:
- Новый значок для AirPods Studio.
- Поддержка профессионального формата фото – ProRaw.
- В приложении «Здоровье» появился раздел о беременности.
- Поддержка контроллеров для PS5 и Luna от игрового сервиса Амазон.
- Появился новый поисковик, доступный по умолчанию – Ecosia.
- Apple Watch будут лучше разбираться в ваших кардио-тренировках.
- Информация о качестве воздуха будет отображаться «Погоде». В России пока недоступно.
- Поддержка AirTags.
- Новое приложение Find My как раз для AirTags и сторонних аксессуаров для отслеживания.
Бета весит около 4 Гб в зависимости от модели.
Как установить: «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».
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