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iOS 14.3 Developer Beta: какие изменения и новые функции

13 Ноя, 2020

iOS 14.3 Developer Beta: какие изменения и новые функции

Первый релиз будущей прошивки.

12 ноября 2020 Apple стала доступна первая Бета-версия новой iOS 14.3 для разработчиков. Посмотрим вместе, что в ней нового. Поехали!

iOS 14.3 Beta 1

Первое и главное – это устранение багов и ошибок. А такого хватает. Почти сразу после анонса iOS 14 пришлось выкатывать iOS 14.0.1 с самыми необходимыми исправлениями. Но большую часть багов исправили только в iOS 14.1 и iOS 14.2.

Кстати, в нашей группе в ВК есть опросы о проблемах iOS 14 и iOS 14.2.

Что нового в iOS 14.3:

iOS 14.3

  • Новый значок для AirPods Studio.
  • Поддержка профессионального формата фото – ProRaw.
  • В приложении «Здоровье» появился раздел о беременности.
  • Поддержка контроллеров для PS5 и Luna от игрового сервиса Амазон.
  • Появился новый поисковик, доступный по умолчанию – Ecosia.
  • Apple Watch будут лучше разбираться в ваших кардио-тренировках.
  • Информация о качестве воздуха будет отображаться «Погоде». В России пока недоступно.
  • Поддержка AirTags.
  • Новое приложение Find My как раз для AirTags и сторонних аксессуаров для отслеживания.

iOS 14.3

Бета весит около 4 Гб в зависимости от модели.

Как установить: «Настройки» → «Основные»  «Обновление ПО».

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