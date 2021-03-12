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iOS 14.4.1 сокращает время автономной работы большинства iPhone

12 Мар, 2021

iOS 14.4.1 сокращает время автономной работы большинства iPhone

Не все апдейты одинаково полезны.

На днях Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.1. Без предварительного бета-тестирования. Спешка была вызвана заботой о безопасности.

В iOS 14.4.1 компания исправила баг в Safari. Ошибка позволяла хакерам запускать в браузере вредоносный код.

Зарядка iphone

Другие нововведения в прошивке отсутствовали. Обычный апдейт – можно поставить и забыть. Увы, этим дело не ограничилось.

iOS 14.4.1 повлияла на время автономной работы. Популярные iPhone стали разряжаться быстрее.

Сказанное доказывает тест, проведенный Youtube-каналом iAppleBytes. Они проверили iOS 14.4.1 на следующих айфонах:

  • iPhone SE (1-го поколения)
  • iPhone 6s
  • iPhone 7
  • iPhone 8
  • iPhone XR
  • iPhone 11
  • iPhone 6s
  • iPhone SE 2

Ни одна из моделей не улучшила свои показатели относительно iOS 14.4. Худшие результаты – у iPhone 7 и 8. Меньше всего пострадал iPhone 11. Он ничего не потерял.

А вы заметили ухудшение автономности? Расскажите в комментариях.

Источник: iAppleBytes

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3 комментария

  1. dima4min:
    12.03.2021 в 13:32

    Подтверждаю. На 14.4 автономность была очень неплохая, а вот на 14.4.1 она стала хуже. Такое впечатление, что Apple и плохая автономность – это уже синонимы.

  2. dima4min:
    12.03.2021 в 14:16

    У меня 8-ка, у жены 11, у дочери 7-ка. По первым ощущениям все стали работать немного хуже

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