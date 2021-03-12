iOS 14.4.1 сокращает время автономной работы большинства iPhone

Не все апдейты одинаково полезны.

На днях Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.1. Без предварительного бета-тестирования. Спешка была вызвана заботой о безопасности.

В iOS 14.4.1 компания исправила баг в Safari. Ошибка позволяла хакерам запускать в браузере вредоносный код.

Другие нововведения в прошивке отсутствовали. Обычный апдейт – можно поставить и забыть. Увы, этим дело не ограничилось.

iOS 14.4.1 повлияла на время автономной работы. Популярные iPhone стали разряжаться быстрее.

Сказанное доказывает тест, проведенный Youtube-каналом iAppleBytes. Они проверили iOS 14.4.1 на следующих айфонах:

iPhone SE (1-го поколения)

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone 8

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 6s

iPhone SE 2

Ни одна из моделей не улучшила свои показатели относительно iOS 14.4. Худшие результаты – у iPhone 7 и 8. Меньше всего пострадал iPhone 11. Он ничего не потерял.

А вы заметили ухудшение автономности? Расскажите в комментариях.

Источник: iAppleBytes

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