iOS 14.4.1 сокращает время автономной работы большинства iPhone
Не все апдейты одинаково полезны.
На днях Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.1. Без предварительного бета-тестирования. Спешка была вызвана заботой о безопасности.
В iOS 14.4.1 компания исправила баг в Safari. Ошибка позволяла хакерам запускать в браузере вредоносный код.
Другие нововведения в прошивке отсутствовали. Обычный апдейт – можно поставить и забыть. Увы, этим дело не ограничилось.
iOS 14.4.1 повлияла на время автономной работы. Популярные iPhone стали разряжаться быстрее.
Сказанное доказывает тест, проведенный Youtube-каналом iAppleBytes. Они проверили iOS 14.4.1 на следующих айфонах:
- iPhone SE (1-го поколения)
- iPhone 6s
- iPhone 7
- iPhone 8
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 6s
- iPhone SE 2
Ни одна из моделей не улучшила свои показатели относительно iOS 14.4. Худшие результаты – у iPhone 7 и 8. Меньше всего пострадал iPhone 11. Он ничего не потерял.
А вы заметили ухудшение автономности? Расскажите в комментариях.
Источник: iAppleBytes
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Подтверждаю. На 14.4 автономность была очень неплохая, а вот на 14.4.1 она стала хуже. Такое впечатление, что Apple и плохая автономность – это уже синонимы.
Спасибо за полезный отклик. У вас какая модель iPhone?
У меня 8-ка, у жены 11, у дочери 7-ка. По первым ощущениям все стали работать немного хуже