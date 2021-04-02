iOS 14.4.2 снижает время автономной работы большинства iPhone

По сравнению с iOS 14.4.1.

На днях было выпущено обновление iOS 14.4.2. Все уже установили? Очень интересно, как апдейт влияет на автономность iPhone.

Ответ содержится в тестах популярного YouTube-канала iAppleBytes. Похоже, что iOS 14.4.2 быстрее разряжает аккумулятор.

Важное примечание: быстрее, чем iOS 14.4.1. О других версиях системы мы не говорим.

iAppleBytes испытал несколько айфонов в бенчмарке Geekbench 4. Приняли участие модели iPhone SE, 6S, 7, 8, XR, 11 и SE 2020.



Сколько они продержались с iOS 14.4.1 на борту? Вот результаты:

iPhone SE – 2 часа 55 минут

iPhone 6S – 2 часа 57 минут

iPhone 7 – 3 часа 49 минут

iPhone 8 – 3 часа 28 минут

iPhone XR – 5 часов 15 минут

iPhone 11 – 5 часов 33 минуты

iPhone SE 2020 – 3 часа 33 минуты



Чего достигла iOS 14.4.2? Автономность явно ухудшилось:

iPhone SE – 2 часа 51 минута

iPhone 6S – 2 часа 53 минуты

iPhone 7 – 3 часа 29 минут

iPhone 8 – 3 часа 22 минуты

iPhone XR – 4 часа 59 минут

iPhone 11 – 5 часов 29 минут

iPhone SE 2020 – 3 часа 34 минуты

Исключением стал лишь iPhone SE 2020. Он отключился позже, чем на iOS 14.4.1. Впрочем, на уровне погрешности.

iAppleBytes не протестировал iPhone 12. Напишите, как новый флагман ведет себя под управлением iOS 14.4.2.

Источник: iAppleBytes

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