iOS 14.4 вышла — 5 главных новых фишек новой iOS

Интересно.

Финальная версия iOS 14.4 уже с нами. Вы можете ее скачать в настройках вашего айфона (если, конечно, ваша модель поддерживает iOS 14 — а это все iPhone начиная с iPhone SE и iPhone 6S/6S Plus).

Весит прошивка 744 МБ.

Какие нововведения самые важные:

Предупреждение о слежке : теперь все приложения без исключения, если они собираются отслеживать ваши действия в рекламных (или любых других) целях, предупредят вас об этом. А также предложат согласиться или отказаться. Теперь слежку можно отключить. Ура! Предупреждение о неоригинальной камере : если вам в сервисе поставили китайский объектив (или любой другой, но неоригинальный), вы об этом узнаете. iOS 14.4 предупредит. Ну а дальше решайте сами, как поступить. Крошечные QR-коды : с iOS 14.4 ваш айфон научится распознавать даже самые маленькие QR-коды. Полезно! Тип устройства, который подключен по Bluetooth : ваш смартфон теперь распознает, что именно вы подключили к нему через Bluetooth. Это важно для корректной регулировки громкости в наушниках или колонках; HDR на iPhone 12 больше не глючит : глюки на снимках с HDR на Айфон 12 исчезли. Круто же!

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