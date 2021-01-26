iOS 14.4 вышла — 5 главных новых фишек новой iOS
Интересно.
Финальная версия iOS 14.4 уже с нами. Вы можете ее скачать в настройках вашего айфона (если, конечно, ваша модель поддерживает iOS 14 — а это все iPhone начиная с iPhone SE и iPhone 6S/6S Plus).
Весит прошивка 744 МБ.
Какие нововведения самые важные:
- Предупреждение о слежке: теперь все приложения без исключения, если они собираются отслеживать ваши действия в рекламных (или любых других) целях, предупредят вас об этом. А также предложат согласиться или отказаться. Теперь слежку можно отключить. Ура!
- Предупреждение о неоригинальной камере: если вам в сервисе поставили китайский объектив (или любой другой, но неоригинальный), вы об этом узнаете. iOS 14.4 предупредит. Ну а дальше решайте сами, как поступить.
- Крошечные QR-коды: с iOS 14.4 ваш айфон научится распознавать даже самые маленькие QR-коды. Полезно!
- Тип устройства, который подключен по Bluetooth: ваш смартфон теперь распознает, что именно вы подключили к нему через Bluetooth. Это важно для корректной регулировки громкости в наушниках или колонках;
- HDR на iPhone 12 больше не глючит: глюки на снимках с HDR на Айфон 12 исчезли. Круто же!
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