iOS 14.5 beta 8 может быть последней бетой. Но дальше вовсе не релиз

Ждем Release Candidate.

Тестеры уже получили iOS 14.5 beta 8. Увы, ничего интересного в ней не обнаружилось. Как и в iOS 14.5 beta 7. Нововведений нет, Apple просто исправляет ошибки.

Это верный признак, что стабильная iOS 14.5 не за горами. Вероятно, ждать iOS 14.5 beta 9 не стоит. Релиз близок – особенно с учетом даты весенней презентации Apple.

Компания проведет онлайн-мероприятие 20 апреля. Не исключено, что там объявят о выходе финальной iOS 14.5.

Однако перед сказанным Apple выпустит iOS 14.5 RC (Release Candidate). По сути – готовое обновление.

Если тестеры найдут в RC баги, у Apple будет время исправить их. Тогда мы увидим RC2.

При отсутствии проблем – апдейт станет доступен всем. Короче – не пропустите Release Candidate. Он подскажет, что iOS 14.5 рядом.

Источник: gadgethacks.com

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