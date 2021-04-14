iOS 14.5 beta 8 может быть последней бетой. Но дальше вовсе не релиз
Ждем Release Candidate.
Тестеры уже получили iOS 14.5 beta 8. Увы, ничего интересного в ней не обнаружилось. Как и в iOS 14.5 beta 7. Нововведений нет, Apple просто исправляет ошибки.
Это верный признак, что стабильная iOS 14.5 не за горами. Вероятно, ждать iOS 14.5 beta 9 не стоит. Релиз близок – особенно с учетом даты весенней презентации Apple.
Компания проведет онлайн-мероприятие 20 апреля. Не исключено, что там объявят о выходе финальной iOS 14.5.
Однако перед сказанным Apple выпустит iOS 14.5 RC (Release Candidate). По сути – готовое обновление.
Если тестеры найдут в RC баги, у Apple будет время исправить их. Тогда мы увидим RC2.
При отсутствии проблем – апдейт станет доступен всем. Короче – не пропустите Release Candidate. Он подскажет, что iOS 14.5 рядом.
Источник: gadgethacks.com
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