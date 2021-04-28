iOS 14.5 делает старые айфоны быстрее

Сравнение с iOS 14.4.2 на iPhone 7 Plus.

В iOS 14.5 куча новых функций. Но зачем обновляться, если они не нужны? Чем еще апдейт лучше iOS 14.4.2?

В сети появились первые сравнения систем. Насколько iOS 14.5 быстрее iOS 14.4.2? Дольше или меньше работает?

Сказанное интересно для старых айфонов. Моделей вроде iPhone 7 Plus. Получат ли они выгоду от установки iOS 14.5?

Один из популярных каналов в YouTube испытал обе прошивки. Как раз на упомянутом iPhone 7 Plus.

Посмотрите ролик, чтобы оценить разницу. Кому лень – мы расскажем о результатах эксперимента.

iOS 14.5 хорошо показала себя в бенчмарке Geekbench 5. При проверке процессора платформа набрала 778 баллов Single-Core. Результат в Multi-Core составил 1409 баллов.



Достижения iOS 14.4.2 скромнее: Single-Core – 779, Multi-Core – 1248. Победа определенно за новинкой.

Что касается графики, в Geekbench 5 есть тест Metal. В нем iOS 14.5 получила 3220 баллов. Больше, чем у iOS 14.4.2, которой присудили 3181.

Пару слов об автономности. На iPhone 7 Plus запустили таймер. Спустя час гаджет разрядился до 95% на iOS 14.4.2.

iOS 14.5 в аналогичных условиях справилась хуже. Под ее управлением заряд iPhone 7 Plus опустился до 92%.

Источник: YouTube

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