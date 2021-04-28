iOS 14.5 исправила баг с экраном, который многих бесил

Или не исправила?

Эту проблему Apple признала еще в прошлом году. Официально. Некоторые владельцы iPhone 12 столкнулись с необычным глюком. Дисплеи их устройств становятся зелеными при определенных условиях.

Выглядит не очень. Также цвет может быть желтым, либо появляется мерцание. Глюк не постоянный – иногда он пропадает.

В сервисных центрах Apple рекомендуют одно. Ждать обновления прошивки. Владельцы iPhone 11 страдали от похожей беды. В итоге ошибку устранили в iOS 13.6.1 (по утверждению компании).

До недавнего времени “зеленый экран” продолжал преследовать пользователей iPhone 12. Не массово, но жалоб на баг немало. Апдейты не помогали.

На днях вышла финальная версия iOS 14.5. Улучшила ли она ситуацию? В описании системы есть упоминание про зеленый оттенок на iPhone 12.

Apple говорит, что iOS 14.5 включает оптимизацию для решения проблемы. Исправление уменьшает тусклое свечение, которое проявляется при пониженных уровнях яркости с черным фоном на iPhone 12.

Хочется надеяться, что так. Хотя в соцсети Reddit уже опубликовано несколько постов. В них жалуются, что дисплей iPhone 12 “зеленеет” даже на iOS 14.5.

Встречались с подобным глюком? Поделитесь опытом в комментариях.

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 3)

из 5, оценили: