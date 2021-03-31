iOS 14.5 исправила странный глюк в Safari
Больше никаких проблем с “Asian”.
Новость из разряда бесполезных, но забавных. Особенно для русскоязычных пользователей. Здесь есть определенная ирония.
В последней бете iOS 14.5 нашли очередное нововведение. Safari перестал блокировать поисковые запросы со словом “Asian”.
“Asian” – это “азиатский”. Представьте, что вы американец, который хочет найти азиатские страны или азиатскую еду. “Asian countries” и “Asian food” соответственно.
Уже больше года iOS не реагирует на такие фразы. Виноват включенный фильтр контента в “Экранном времени”. Выбрали “Без сайтов для взрослых” – значит “Asian” искать нельзя.
К счастью, Apple уделила ошибке пару минут. В iOS 14.5 beta 5 баг исчез. Несправедливая блокировка “Asian” снята. Все запросы обрабатываются корректно.
Релиз финальной версии iOS 14.5 ожидается в скором будущем.
Источник: 9to5mac.com
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