iOS 14.5 может сделать Facebook платным
И Instagram тоже.
Многие уже пользуются прозрачностью отслеживания приложений в iOS 14.5. Функция позволяет запретить ПО собирать ваши данные (в рекламных целях).
Похоже, что нововведение не нравится Facebook. Настолько, что он уговаривает поклонников разрешить следить за ними. Иначе…
Стало известно о всплывающем сообщении при запуске клиента Facebook (не у всех). Интернет-гигант объясняет, что делиться сведениями о себе – выгодно.
Написано, что сбор информации помогает Facebook оставаться бесплатным. Черным по белому.
Аналогичное предупреждение появилось в Instagram (которым Facebook владеет).
На что соцсети намекают? Скоро за доступ к ним придется платить? Прозрачность отслеживания так сильно ударила по рекламному бизнесу?
Источник: gizchina.com
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