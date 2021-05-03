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iOS 14.5 может сделать Facebook платным

3 Май, 2021

iOS 14.5 может сделать Facebook платным

И Instagram тоже.

Многие уже пользуются прозрачностью отслеживания приложений в iOS 14.5. Функция позволяет запретить ПО собирать ваши данные (в рекламных целях).

Похоже, что нововведение не нравится Facebook. Настолько, что он уговаривает поклонников разрешить следить за ними. Иначе…

Facebook на iPhone

Стало известно о всплывающем сообщении при запуске клиента Facebook (не у всех). Интернет-гигант объясняет, что делиться сведениями о себе – выгодно.

Написано, что сбор информации помогает Facebook оставаться бесплатным. Черным по белому.

iOS 14.5 может сделать Facebook платным

Аналогичное предупреждение появилось в Instagram (которым Facebook владеет).

На что соцсети намекают? Скоро за доступ к ним придется платить? Прозрачность отслеживания так сильно ударила по рекламному бизнесу?

Источник: gizchina.com

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