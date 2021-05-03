iOS 14.5 может сделать Facebook платным

И Instagram тоже.

Многие уже пользуются прозрачностью отслеживания приложений в iOS 14.5. Функция позволяет запретить ПО собирать ваши данные (в рекламных целях).

Похоже, что нововведение не нравится Facebook. Настолько, что он уговаривает поклонников разрешить следить за ними. Иначе…

Стало известно о всплывающем сообщении при запуске клиента Facebook (не у всех). Интернет-гигант объясняет, что делиться сведениями о себе – выгодно.

Написано, что сбор информации помогает Facebook оставаться бесплатным. Черным по белому.

Аналогичное предупреждение появилось в Instagram (которым Facebook владеет).

На что соцсети намекают? Скоро за доступ к ним придется платить? Прозрачность отслеживания так сильно ударила по рекламному бизнесу?

Источник: gizchina.com

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