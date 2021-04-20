iOS 14.5 назвали атомной бомбой, которая разрушит индустрию

Разработчики ПО станут беднее.

Ждать выхода iOS 14.5 осталось недолго. Одна из главных особенностей апдейта – функция прозрачности отслеживания приложений.

Можно будет отключать персонализированную рекламу в любых программах. Они перестанут тайно собирать информацию.

Для пользователей – шикарная штука. Было проведено исследование, где 68% опрошенных подтвердили, что запретят отслеживание в iOS. Мало кто любит, когда за ним наблюдают.

Другое дело – индустрия цифровой рекламы. Она рискует столкнуться с масштабным кризисом.

Новая функция Apple пугает разработчиков – крупных и не очень. Они готовятся к финансовым потерям.

Вот что сказал Адам Джаффе, директор Tenko Games. Несколько приложений компании популярны в App Store.

Запрет отслеживания Джаффе сравнил с атомной бомбой. Ущерб ожидается колоссальный. Известная игра Underworld Football Manager 20 лишится до 20% дохода. Столько ей приносит таргетированная реклама.

Как реально iOS 14.5 повлияет на рынок – скоро узнаем. Не исключено, что релиз обновления состоится сегодня.

Источник: iphonesoft.fr

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