iOS 14.5 назвали атомной бомбой, которая разрушит индустрию
Разработчики ПО станут беднее.
Ждать выхода iOS 14.5 осталось недолго. Одна из главных особенностей апдейта – функция прозрачности отслеживания приложений.
Можно будет отключать персонализированную рекламу в любых программах. Они перестанут тайно собирать информацию.
Для пользователей – шикарная штука. Было проведено исследование, где 68% опрошенных подтвердили, что запретят отслеживание в iOS. Мало кто любит, когда за ним наблюдают.
Другое дело – индустрия цифровой рекламы. Она рискует столкнуться с масштабным кризисом.
Новая функция Apple пугает разработчиков – крупных и не очень. Они готовятся к финансовым потерям.
Вот что сказал Адам Джаффе, директор Tenko Games. Несколько приложений компании популярны в App Store.
Запрет отслеживания Джаффе сравнил с атомной бомбой. Ущерб ожидается колоссальный. Известная игра Underworld Football Manager 20 лишится до 20% дохода. Столько ей приносит таргетированная реклама.
Как реально iOS 14.5 повлияет на рынок – скоро узнаем. Не исключено, что релиз обновления состоится сегодня.
Источник: iphonesoft.fr
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