Новости

iOS 14.5 назвали атомной бомбой, которая разрушит индустрию

20 Апр, 2021

iOS 14.5 назвали атомной бомбой, которая разрушит индустрию

Разработчики ПО станут беднее.

Ждать выхода iOS 14.5 осталось недолго. Одна из главных особенностей апдейта – функция прозрачности отслеживания приложений.

Можно будет отключать персонализированную рекламу в любых программах. Они перестанут тайно собирать информацию.

iOS 14.5

Для пользователей – шикарная штука. Было проведено исследование, где 68% опрошенных подтвердили, что запретят отслеживание в iOS. Мало кто любит, когда за ним наблюдают.

Другое дело – индустрия цифровой рекламы. Она рискует столкнуться с масштабным кризисом.

Насколько iOS 14.5 быстрее, чем iOS 14.4.1

Новая функция Apple пугает разработчиков – крупных и не очень. Они готовятся к финансовым потерям.

Вот что сказал Адам Джаффе, директор Tenko Games. Несколько приложений компании популярны в App Store.

Запрет отслеживания Джаффе сравнил с атомной бомбой. Ущерб ожидается колоссальный. Известная игра Underworld Football Manager 20 лишится до 20% дохода. Столько ей приносит таргетированная реклама.

Как реально iOS 14.5 повлияет на рынок – скоро узнаем. Не исключено, что релиз обновления состоится сегодня.

Источник: iphonesoft.fr

Читайте также:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий