iOS 14.5 позволит искать наушники Apple Beats
Как родные.
Apple купила компанию Beats несколько лет назад. Это сделало наушники вроде Powerbeats Pro совместимыми с macOS и iOS.
Однако интеграция получилась неполноценная. Apple не включила аксессуары Beats в приложение Find My. Их трудно найти в случае потери. Нельзя самому отследить в упомянутом ПО.
Как минимум – требуется обращаться в службу поддержки Apple. Неудобно и долго. Но скоро ситуация изменится к лучшему.
Благодарить за сказанное стоит iOS 14.5 и iPadOS 14.5. Их выход – настоящий подарок для владельцев Bluetooth-гарнитур Beats. Find My начнет искать Powerbeats Pro не хуже, чем родные AirPods.
Бета-тестирование iOS 14.5 и iPadOS 14.5 уже в разгаре. Релиз состоится в ближайшие недели.
Источник: macrumors.com
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