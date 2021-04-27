iOS 14.5 против iOS 14.4.2 — с какой прошивкой iPhone работают дольше

Наконец-то узнаем.

Популярный YouTube-канала наконец-то показал, на какое время работы могут рассчитывать владельцы различных iPhone, установившие финальную версию iOS 14.5. Был проведен тест автономности iOS 14.5 в сравнении с iOS 14.4.2.

Какие результаты? Смотрим ниже:



На каких моделях проводилось сравнение? Как на старых, так и на относительно свежих. Речь идет об iPhone SE первого и второго поколений, стареньком iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, а также iPhone 11. На iPhone 12, увы, не проверили.

Дольше всех в бенчмарке держится Айфон 11. Аж 5 часов 54 минуты. Хуже всего с автономностью у iPhone 6S — менее 3 часов.

Некоторые айфоны работают с iOS 14.5 чуть дольше. Но в целом результаты мало отличаются от iOS 14.4.2. В монстра автономности новая прошивка ваш айфон, увы, не превратит.

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