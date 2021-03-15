iOS 14.5 все ближе — Apple выпустила iOS 14.5 Beta 4, что нового?

Что нового?

Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 14.5 (сборка 18E5178a). Релиз финального варианта все ближе. Предполагаем, что уже 23 марта. В Beta 4 уже почти нет ошибок и значимых недостатков. Работает, как часы. Швейцарские.

Есть что-то новое?

Пока что удалось обнаружить лишь возвращение анимации магнитной зарядки MagSafe. Ее ранее убирали.

Ну а о главных нововведениях мы уже писали ранее. Читаем тут.

Размер прошивки (если вы устанавливали все предыдущие, конечно) небольшой, чуть больше 300 МБ.

Да, вместе с iOS 14.5 beta 4 вышли четвертые беты iPadOS 14.5, tvOS 14.5 , macOS Big Sur 11.3 и watchOS 7.4.

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