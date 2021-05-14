iOS 14.6 Beta 3 протестировали на iPhone 12
Быстрее и автономнее, чем Beta 2.
Через несколько недель нас ждет релиз iOS 14.6. Сейчас обновление тестируется и добралось до версии Beta 3.
Насколько третья бета лучше второй? В сети появилось сравнение iOS 14.6 Beta 3 с iOS 14.6 Beta 2. Их протестировали на iPhone 12 Pro Max.
Вот результаты бенчмарка Geekbench 5. В многоядерном испытании iOS 14.6 Beta 3 получила 4149 баллов. В одноядерном – 1600 баллов. Это больше, чем у Beta 2 (4117 и 1595 соответственно).
Оценка графики на iOS 14.6 Beta 3 – 9386 баллов. На счету Beta 2 только 9314 баллов.
iOS 14.6 Beta 3 экономнее расходует аккумулятор. На iPhone 12 Pro Max запустили ролик длиною в час. Когда видео кончилось, батарея потеряла лишь 2% заряда.
Beta 2 в аналогичных условиях разрядила айфон на 3%. Разница незначительная, но приятная.
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