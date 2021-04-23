iOS 14.6 на 5% быстрее iOS 14.5
Неплохо.
Мы знаем, что Apple решила не останавливаться на iOS 14.5. Она не станет последней iOS 14. Уже выпущена первая бета iOS 14.6. И она весьма быстрая.
Прирост по сравнению с iOS 14.5 RC равен 5% в популярном бенчмарке Geekbench. Учитываем, что это всего лишь первая тестовая версия. Вероятно, что финальная iOS 14.6 окажется еще быстрее.
Другие нововведения по-прежнему не обнаружены. Все также говорится о единственном значимом — те, у кого установлен профиль разработчика, могут отказаться от установки бет iOS 14.6 по умолчанию, выбрав установку лишь RC-версии.
Наверняка есть что-то еще. Расскажем позднее.
Читаем еще:
- Раскрыты новые фишки iOS 15 — настоящая революция
- Насколько iOS 14.5 RC быстрее, чем iOS 14.4.2
- Названа точная дата релиза iOS 14.5
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.