iOS 14.6 на 5% быстрее iOS 14.5

Неплохо.

Мы знаем, что Apple решила не останавливаться на iOS 14.5. Она не станет последней iOS 14. Уже выпущена первая бета iOS 14.6. И она весьма быстрая.

Прирост по сравнению с iOS 14.5 RC равен 5% в популярном бенчмарке Geekbench. Учитываем, что это всего лишь первая тестовая версия. Вероятно, что финальная iOS 14.6 окажется еще быстрее.

Другие нововведения по-прежнему не обнаружены. Все также говорится о единственном значимом — те, у кого установлен профиль разработчика, могут отказаться от установки бет iOS 14.6 по умолчанию, выбрав установку лишь RC-версии.

Наверняка есть что-то еще. Расскажем позднее.

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