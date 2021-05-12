iOS 14.6 решает проблему снижения производительности на iPhone 11 и iPhone 12
Так говорит сама Apple.
На днях мы писали о неприятном баге на iOS 14.5.1. Выяснилось, что эта версия системы замедляет некоторые iPhone 11 и 12. На их фоне оказывается быстрее даже iPhone XR (по скорости загрузки ПО, рендерингу видео и так далее).
Проблема реальная и Apple в курсе ситуации. Более того – компания уже создала исправление. Оно содержится в iOS 14.6, которая сейчас тестируется.
Намек на сказанное есть в недавно вышедшей iOS 14.6 beta 3. Apple отметила в журнале обновлений, что апдейт решает проблему с производительностью на iPhone 11 и 12.
Релиз финальной iOS 14.6 состоится недели через две. Если вас подвела iOS 14.5.1 – наберитесь терпения.
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