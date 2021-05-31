iOS 14.6 — с автономностью всё очень плохо
Ждем iOS 14.6.1…
Если вы являетесь счастливым обладателем айфона, который можно обновить до iOS 14 и у вас включена опция автоматического обновления iOS, то после установки iOS 14.6 вы наверняка были разочарованы. А кто-то, так и вовсе, разгневан. Новое обновление кушает батарею, нет, даже жрет ее. Мгновенно!
Так что, если вы все еще на iOS 14.5.1, то вот вам мой совет — на ней и оставайтесь. Дождитесь iOS 14.6.1.
Смотрим последний ультимативный тест:
iOS 14.6 проверили на iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE 2020 при выключенной опции автояркости, подсветке на уровне 25% и живых батареях (не ниже 91%).
Для определения автономности использовалось приложение Geekbench.
Выводы? Вот они:
- iPhone SE — 2 часа 46 минут.
- iPhone 6S — 2 часа 32 минуты.
- iPhone 7 — 3 часа 34 минуты.
- iPhone 8 — 3 часа 27 минут.
- iPhone XR — 4 часа 52 минуты.
- iPhone 11 — 5 часов 17 минут.
- iPhone SE 2020 — 3 часа 6 минут.
Что почитать еще?
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- iOS 14.6 сравнили с iOS 14.5.1 по автономности
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Мой Айфон 11📲 ios14,6 ёмкость 92% полёт нормальный. У друга тоже самое 🔋просто летит, приходиться подзаряжать несколько раз за день ( до этого хватало на день без проблем ) .