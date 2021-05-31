iOS 14.6 — с автономностью всё очень плохо

Ждем iOS 14.6.1…

Если вы являетесь счастливым обладателем айфона, который можно обновить до iOS 14 и у вас включена опция автоматического обновления iOS, то после установки iOS 14.6 вы наверняка были разочарованы. А кто-то, так и вовсе, разгневан. Новое обновление кушает батарею, нет, даже жрет ее. Мгновенно!

Так что, если вы все еще на iOS 14.5.1, то вот вам мой совет — на ней и оставайтесь. Дождитесь iOS 14.6.1.

Смотрим последний ультимативный тест:



iOS 14.6 проверили на iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE 2020 при выключенной опции автояркости, подсветке на уровне 25% и живых батареях (не ниже 91%).

Для определения автономности использовалось приложение Geekbench.

Выводы? Вот они:

iPhone SE — 2 часа 46 минут . iPhone 6S — 2 часа 32 минуты . iPhone 7 — 3 часа 34 минуты . iPhone 8 — 3 часа 27 минут . iPhone XR — 4 часа 52 минуты . iPhone 11 — 5 часов 17 минут . iPhone SE 2020 — 3 часа 6 минут .

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