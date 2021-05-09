iOS 14.6 сравнили с iOS 14.5.1 по автономности

На iPhone X.

iOS 14.6 еще тестируется и недавно “доросла” до версии beta 2. В какую сторону развивается система?

В сети появилось интересное видео, сравнивающее iOS 14.6 с актуальной iOS 14.5.1.

Стоит оговориться, что в эксперименте участвует iOS 14.6 beta 1. Она и iOS 14.5.1 установлены на iPhone X.

Прошивки прошли бенчмарк Geekbench 5.4.1 с любопытным результатом. iOS 14.5.1 выиграла в многоядерном режиме. iOS 14.6 beta 1 – в одноядерном и тесте графики.



Куда показательнее испытание батареи. Был запущен ролик длительностью в час. Когда он кончился, iPhone X на iOS 14.5.1 потерял 16% заряда (который опустился со 100% до 84%).

iOS 14.6 beta 1 разрядила айфон на 11% (со 100% до 89%). Разница небольшая, но приятная. От лишних 5% никто не откажется.

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