iOS 14.6 сравнили с iOS 14.5.1 по автономности
На iPhone X.
iOS 14.6 еще тестируется и недавно “доросла” до версии beta 2. В какую сторону развивается система?
В сети появилось интересное видео, сравнивающее iOS 14.6 с актуальной iOS 14.5.1.
Стоит оговориться, что в эксперименте участвует iOS 14.6 beta 1. Она и iOS 14.5.1 установлены на iPhone X.
Прошивки прошли бенчмарк Geekbench 5.4.1 с любопытным результатом. iOS 14.5.1 выиграла в многоядерном режиме. iOS 14.6 beta 1 – в одноядерном и тесте графики.
Куда показательнее испытание батареи. Был запущен ролик длительностью в час. Когда он кончился, iPhone X на iOS 14.5.1 потерял 16% заряда (который опустился со 100% до 84%).
iOS 14.6 beta 1 разрядила айфон на 11% (со 100% до 89%). Разница небольшая, но приятная. От лишних 5% никто не откажется.
Читайте также:
- Как iOS 14.5.1 влияет на автономность? Тест на 7 айфонах
- iOS 12.5.3 делает старые айфоны чуть быстрее
- Как исправить баг с производительностью в iOS 14.6 Beta 2
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.