iOS 14.6 взломали — уязвимость обнаружили в iMessage
Будете знать.
С помощью шпионской программы Pegasus, созданной в Израиле для доступа спецслужб к облакам пользователей без их разрешения, злоумышленники нашли способ взломать iOS 14.6. Да, ту самую, которой пользуются большинство из нас.
Что делают хакеры? Используют уязвимость в фирменном мессенджере iMessage. Речь идет о Zero-Click. Вам даже ничего делать не нужно. Ошибка есть в самой iOS. Преступникам достаточно отправить сообщение на айфон с кодом эксплойта. Они тут же получат доступ ко всем данным и смогут даже пользоваться смартфонов удаленно! Перезагрузка помогает? Да. Она же стирает все следы атаки. Найти бандитов после этого не удастся.
Так что ждем финальную iOS 14.7, надеемся, что в ней эту дыру в безопасности залатают.
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