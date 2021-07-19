iOS 14.6 взломали — уязвимость обнаружили в iMessage

Будете знать.

С помощью шпионской программы Pegasus, созданной в Израиле для доступа спецслужб к облакам пользователей без их разрешения, злоумышленники нашли способ взломать iOS 14.6. Да, ту самую, которой пользуются большинство из нас.

Что делают хакеры? Используют уязвимость в фирменном мессенджере iMessage. Речь идет о Zero-Click. Вам даже ничего делать не нужно. Ошибка есть в самой iOS. Преступникам достаточно отправить сообщение на айфон с кодом эксплойта. Они тут же получат доступ ко всем данным и смогут даже пользоваться смартфонов удаленно! Перезагрузка помогает? Да. Она же стирает все следы атаки. Найти бандитов после этого не удастся.

Так что ждем финальную iOS 14.7, надеемся, что в ней эту дыру в безопасности залатают.

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