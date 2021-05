iOS 14.6 заставляет «Команды» работать почти мгновенно

И это хорошо.

Поставил себе iOS 14.6. Доволен. Приложения стали открываться быстрее. Все летает. Причем, как на моем основном iPhone XS, так и на рабочем iPhone SE первого поколения. К примеру, то же приложение Команды теперь в разы расторопнее, чем раньше.

Та же команда, состоящая аж из семи сотен действий, как пишет эксперт 9to5Mac, выполняется теперь за 13 секунд. На iOS 15 на ее выполнение требовалось аж полминуты! А команда из 380 действий требует 4 секунд (ранее нужно было 8 секунд).

А что с автономностью? Пока еще разницу ощутить не успел. Но, как только узнаю, сообщу.

Doing a few tests and it feels *way* snappier. Third-party actions too.

Generating a menu in this example feels instant.

Excited for WWDC! pic.twitter.com/CuwUXXUwXp

— Toolbox Pro (@ToolboxProApp) May 25, 2021