iOS 14.7.1 оказалась с критической ошибкой — пропадает сеть
Беда.
Многие владельцы айфонов столкнулись с серьезной проблемой после установки iOS 14.7.1. Даже критической. Пропадает сеть. Сверху показывается не привычный значок оператора связи, а бесконечное «Нет сети» или «Поиск…».
С этой проблемой столкнулись не только владельцы старых моделей iPhone, но и новых.
Вот, что пишут:
«Обновил свой iPhone 11 до iOS 14.7.1. И теперь не могу никому позвонить. Вместо названия оператора вижу, что сети нет».
«Обновил iPhone 6s. И всё. Связь айфон не находит. Сброс настроек, перезагрузка, мягкая, жесткая, ничего не помогло. Теперь у меня смартфон только по Wi-Fi. Супер».
Ну и с твиттера (жалуется владелец iPhone 8 и разработчик).
Desde que atualizou pro iOS 14.7.1 o iPhone 8 da digníssima não encontrar a rede móvel e a tela "Celular" fica completamente em branco. pic.twitter.com/s2HXuJGpvl
— Hugo Maestá (@hugomaesta) August 17, 2021
У вас как?
Ждем iOS 14.7.2.
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