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iOS 14.7 уже взломали!

20 Май, 2021

iOS 14.7 уже взломали!

Так быстро!

Не успела iOS 14.7 выйти, как уже было объявлено о ее взломе. Некто под ником dangered wolf опубликовал в своем твиттере скриншоты взломанной версии тестовой прошивки iOS 14.7. На ней стоит знаменитая Cydia.

Что же сделал хакер?

Просто использовал легендарный джейлбрейк Checkra1n на своем iPhone X с установленной первой бетой iOS 14.7. То есть, новая iOS оказалась подвержена уязвимости Checkm8 (она была обнаружена еще в 2019 году и позволяет взламывать айфоны на чипах от A5 Bionic до A11 Bionic).

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