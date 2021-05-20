iOS 14.7 уже взломали!

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Не успела iOS 14.7 выйти, как уже было объявлено о ее взломе. Некто под ником dangered wolf опубликовал в своем твиттере скриншоты взломанной версии тестовой прошивки iOS 14.7. На ней стоит знаменитая Cydia.

Что же сделал хакер?

Jailbroken on iOS 14.7 :’) pic.twitter.com/90Dvz38gfa — dangered wolf (@dangeredwolf) May 20, 2021

Просто использовал легендарный джейлбрейк Checkra1n на своем iPhone X с установленной первой бетой iOS 14.7. То есть, новая iOS оказалась подвержена уязвимости Checkm8 (она была обнаружена еще в 2019 году и позволяет взламывать айфоны на чипах от A5 Bionic до A11 Bionic).

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