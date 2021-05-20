iOS 14.7 уже взломали!
Так быстро!
Не успела iOS 14.7 выйти, как уже было объявлено о ее взломе. Некто под ником dangered wolf опубликовал в своем твиттере скриншоты взломанной версии тестовой прошивки iOS 14.7. На ней стоит знаменитая Cydia.
Что же сделал хакер?
Jailbroken on iOS 14.7 :’) pic.twitter.com/90Dvz38gfa
— dangered wolf (@dangeredwolf) May 20, 2021
Просто использовал легендарный джейлбрейк Checkra1n на своем iPhone X с установленной первой бетой iOS 14.7. То есть, новая iOS оказалась подвержена уязвимости Checkm8 (она была обнаружена еще в 2019 году и позволяет взламывать айфоны на чипах от A5 Bionic до A11 Bionic).
Что еще?
- Вышел джейлбрейк с поддержкой iOS 14.5, но не для всех
- Представлен новый джейлбрейк для iOS 14.0-14.3
- Первый джейлбрейк для iPhone 12 уже доступен для загрузки
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.