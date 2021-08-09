iOS 14.8 может выйти — ее упоминание нашли в Xcode 13
Думали, что iOS 14.7 последняя?
Оказывается, iOS 14.7 может оказаться не последней iOS 14. Перед iOS 15 в сентябре купертиновцы могут выкатить iOS 14.8. По крайней мере, об этом говорит девелопер Брендан Шэнкс (Brendan Shanks). В Xcode 13 beta 4 он обнаружил упоминание новой четырнадцатой iOS.
Какой она будет? Мы пока не готовы говорить. Ждем официального выхода первой беты. Тогда узнаем. И обо всем напишем.
Spotted in Xcode 13 beta 4:
iOS 14.8 on the way? pic.twitter.com/X771UEiNF8
— Brendan Shanks (@realmrpippy) August 6, 2021
А вы как, ждет iOS 14.8? Или довольны 14.7?
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