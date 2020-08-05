iOS 14 beta 4 «убила» приложение «ВКонтакте». Что делать

Есть решение.

Пользователи вышедшей во вторник четвертой бета-версии iOS 14 пожаловались на новую проблему. Согласно отзывам, у пользователей перестали запускаться некоторые приложения, включая популярные приложения «ВКонтакте», Viber и «Яндекс.Навигатор».

Больше всего жалоб от пользователей поступает на официальное приложение «ВКонтакте». Приложение вылетает сразу после запуска. Перезагрузка и другие стандартные способы решения вылетов приложений на iPhone не помогают устранить неполадку.

Пользователи отмечают, что единственное временное решение — использование веб-версии «ВКонтакте». Ярлык страницы «ВКонтакте» можно вынести на главный экран iPhone через браузер Safari. В таком случае доступ в соцсеть обеспечивается привычным нажатием на иконку.

Ожидается, что проблемы с запуском приложений в iOS 14 будут решены с запуском iOS 14 beta 5. Выход прошивки произойдет в течение двух недель.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)