iOS 14 beta 7 для разработчиков вышла. Что нового

iOS 14 стала еще стабильнее.

Разработчики компании Apple продолжают дорабатывать прошивку iOS 14 и она от сборки к сборке становится все стабильнее. Номер сборки у седьмой бета-версии – build 18A5369b.

Что нового в iOS 14 beta 7 для разработчиков

Все обои в iPhone теперь поддерживают светлый и темный режимы те меняют свой цветовой оттенок в зависимости от режима оформления. В App Library добавились новые категории.

Прошивка действительно стала стабильнее и по ней ощущается, что релиз не за горами. Так, например, предыдущая бета периодически перезагружала без всякой на то причины некоторые модели Айфонов.

Официальная дата выхода пошивки iOS 14 будет объявлена в сентябре на осенней презентации Apple. Полный обзор возможностей прошивки iOS 14 мы собрали в этом обзоре.

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