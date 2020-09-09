iOS 14 beta 8 для разработчиков вышла – что нового

Эта бета стала еще стабильнее.

Восьмая бета iOS 14 имеет номер сборки 18A5373a. В ней нет нового функционала по сравнению с предыдущей бетой, но исправлены ошибки. Будем надеяться, что если не все, то большинство.

Обновление весит совсем ничего, поэтому все владельцы Айфонов с установленной iOS 14 beta 7 могут быстро обновиться по Wi-Fi на beta 8 и отписаться в комментариях о своих ощущениях от последней версии.

Возможности прошивки iOS 14 мы описали в следующих темах:

Дата официального релиза прошивки iOS 14 будет озвучена на презентации Apple, которая пройдет во вторник 15 сентября в 20:00 по московскому времени. Не исключено, что эта восьмая по счету бета-версия iOS 14 и будет являться Gold Master-версией прошивки.

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