iOS 14 beta 8 для разработчиков вышла – что нового
Эта бета стала еще стабильнее.
Восьмая бета iOS 14 имеет номер сборки 18A5373a. В ней нет нового функционала по сравнению с предыдущей бетой, но исправлены ошибки. Будем надеяться, что если не все, то большинство.
Обновление весит совсем ничего, поэтому все владельцы Айфонов с установленной iOS 14 beta 7 могут быстро обновиться по Wi-Fi на beta 8 и отписаться в комментариях о своих ощущениях от последней версии.
Возможности прошивки iOS 14 мы описали в следующих темах:
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Дата официального релиза прошивки iOS 14 будет озвучена на презентации Apple, которая пройдет во вторник 15 сентября в 20:00 по московскому времени. Не исключено, что эта восьмая по счету бета-версия iOS 14 и будет являться Gold Master-версией прошивки.
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