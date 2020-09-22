iOS 14 феноменально популярна — ее уже установили более 25% пользователей

Она стоит на 26% iPhone, iPad и iPod.

iOS 14 была представлена на прошлой неделе. И менее, чем за 7 дней, ее установили более 25% пользователей яблочной техники. Об этом пишут аналитики из компании Mixpanel. Речь идет об айфонах, планшетах iPad (да, на них ставят iPadOS 14, но по сути эта та же iOS 14) и портативных медиапроигрывателях iPod.

Скорость распространения iOS 14 феноменально высокая. За то же время в прошлом году iOS 13 заинтересовала лишь 20% обладателей iPhone, iPad и iPod.

Вероятно, что такой интерес связан с огромным количеством нововведений. Тут вам и виджеты, и встроенный переводчик, и «ожившая» задняя крышка и многое, многое другое.

Чтобы лучше узнать о новой прошивке от Apple, рекомендуем ознакомиться с нашими материалами и инструкциями, посвященными ей:

Источник: Wccftech

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