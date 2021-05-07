iOS 14 и HarmonyOS 2.0 сравнили по скорости работы. Какая быстрее?

Результат удивляет.

Кто не знает: HarmonyOS – это фирменная операционная система Huawei. Компания создала ее после запрета использовать Android с сервисами Google.

Сейчас к выходу готовится версия HarmonyOS 2.0. Ее тестируют разработчики и энтузиасты. Насколько хорошо она работает? В сети опубликовано видео, сравнивающее новинку с iOS 14.3.

iOS 14.3 установлена на iPhone 11. HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3 – на Huawei Mate 40 Pro.

На смартфонах совершаются одинаковые действия. Одновременно запускаются аналогичные меню и приложения.



HarmonyOS 2.0 функционирует не хуже iOS 14.3. Даже кажется, что программы стартуют чуть быстрее.

Релиз HarmonyOS 2.0 ожидается в июне 2021 года. Когда прошивка выйдет, жаловаться на производительность не придется.

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