iOS 14 и HarmonyOS 2.0 сравнили по скорости работы. Какая быстрее?
Результат удивляет.
Кто не знает: HarmonyOS – это фирменная операционная система Huawei. Компания создала ее после запрета использовать Android с сервисами Google.
Сейчас к выходу готовится версия HarmonyOS 2.0. Ее тестируют разработчики и энтузиасты. Насколько хорошо она работает? В сети опубликовано видео, сравнивающее новинку с iOS 14.3.
iOS 14.3 установлена на iPhone 11. HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3 – на Huawei Mate 40 Pro.
На смартфонах совершаются одинаковые действия. Одновременно запускаются аналогичные меню и приложения.
HarmonyOS 2.0 функционирует не хуже iOS 14.3. Даже кажется, что программы стартуют чуть быстрее.
Релиз HarmonyOS 2.0 ожидается в июне 2021 года. Когда прошивка выйдет, жаловаться на производительность не придется.
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