iOS 14 и Pokemon Go на данный момент несовместимы

Не стоит устанавливать бета-версию iOS 14, если вы поклонник этой игры.

Я был в восторге от публичной бета-версии iOS 14, когда пользовался ей на не основном устройстве (рабочем iPhone SE). Но, когда поставил восьмую бету на свой основной смартфон, обнаружил неприятную особенность.

Оказывается, на iOS 14 не работает игра Pokemon Go. А для меня, как ее фаната, это важно. Пытаюсь запустить ее, а она тут же вылетает. Танцы с бубнами помогли запустить ее лишь раз (и то после нескольких перезагрузок устройства).

Таким образом, если вы также ловите Покемонов, не следует торопиться с установкой бета-версии новой операционной системы Apple. Дождитесь выхода финальной прошивки или же патча от создателей Pokemon Go.

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