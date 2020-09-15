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iOS 14 и Pokemon Go на данный момент несовместимы

15 Сен, 2020

iOS 14 и Pokemon Go на данный момент несовместимы

Не стоит устанавливать бета-версию iOS 14, если вы поклонник этой игры.

Я был в восторге от публичной бета-версии iOS 14, когда пользовался ей на не основном устройстве (рабочем iPhone SE). Но, когда поставил восьмую бету на свой основной смартфон, обнаружил неприятную особенность.

Pokemon GO Gen 2 выйдет 7 декабря

Оказывается, на iOS 14 не работает игра Pokemon Go. А для меня, как ее фаната, это важно. Пытаюсь запустить ее, а она тут же вылетает. Танцы с бубнами помогли запустить ее лишь раз (и то после нескольких перезагрузок устройства).

Таким образом, если вы также ловите Покемонов, не следует торопиться с установкой бета-версии новой операционной системы Apple. Дождитесь выхода финальной прошивки или же патча от создателей Pokemon Go.

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