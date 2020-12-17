iOS 14 используют на 81% айфонах

Хорошие результаты.

С момента выпуска iOS 14 в сентябре уже можно начать подводить первые итоги, и это решили сделать даже в Apple. На веб-странице для разработчиков уже появилась новая информация о статистике за последний год. Если верить этим данным (а зачем Apple врать?), последняя версия мобильной операционной системы установлена ​​на 81% iPhone, представленных за последние четыре года.

Речь касается не только айфонов с обновленной iOS, в этот список вошли и владельцы планшетов iPad. Последней датой, когда Apple зафиксировали статистику, считается 15 декабря. К сожалению, в прошлом году таких исследований в компании не проводили, так что сравнить статистику с предыдущим годом не получится.

Остальные 17% айфонов работают под управлением iOS 13, и еще 2% используют более раннюю сборку. Если говорить об iPad, то здесь 75% планшетов работают под управлением iPadOS 14, а 22% используют iPadOS 13, на 3% приходится более ранняя версия. Так что iOS 14 можно назвать однозначным успехом! Кстати, вот какой будет последняя версия прошивки на iPhone.

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