iOS 14 хейтят за виджеты. Но Apple придумала их раньше Android

Не нужно приписывать виджеты Android.

Полноценные виджеты на главном экране iPhone в iOS 14 стали предметом активных обсуждений в интернете. Многие пользователи iPhone назвали нововведение «слизанным с Android», где схожие виджеты существуют не первый год. Однако как отметил популярный блогер Джонатан Моррисон, Apple придумала виджеты задолго до выхода самой первой версии Android.

Моррисон вспомнил, что Apple первой реализовала виджеты еще в 2005 году в операционной системе для Mac OS X 10.4. Демонстрацию виджетов миру проводил основатель и легендарный руководитель Apple Стив Джобс. Только через три года после этой презентации компания Google выпустила первую версию Android.

Пользователи из числа тех, кому понравились виджеты в iOS 14, отметили, что они все же заметно отличаются от виджетов на Android. Виджеты имеют актуальный дизайн, выполненный в общем стиле iOS 14 и гибкие настройки отображения на главном экране.

I know there’s a lot of “Apple copied Android Widgets” comments running around but Apple widgets actually date back to dashboard on Mac.

Here’s a clip of Steve Jobs demoing them off back in 2005. 3 Years before the first Android 😎 pic.twitter.com/u0WK3RqffO

— Jonathan Morrison 🙋🏻‍♂️ (@tldtoday) June 23, 2020