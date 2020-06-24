iOS 14 меняет принцип зарядки iPhone с водой в разъеме Lightning

Интересное нововведение.

В iOS 14 компания Apple изменила принцип зарядки iPhone при обнаружении жидкости в разъеме Lightning. Как отметил эксперт Bloomberg Марк Гурман, iOS 14 не прекращает зарядку iPhone в таком случае, предупреждая пользователя о возможном повреждении.

Если пользователь устанавливает на зарядку iPhone с жидкостью в разъеме Lightning, iOS 14 моментально оповещает об этом. В предупреждающем уведомлении система сообщает о том, что жидкость попала в разъем и дальнейшая зарядка устройства может нанести ему вред. В оповещении рекомендуется отключить iPhone от зарядки и просушить разъем Lightning.

В актуальных версиях iOS 13 зарядка iPhone не начинается, если в разъеме Lightning обнаружена жидкость, подчеркнул Гурман. Как и в новой версии iOS, iPhone способен определять попадание воды в порт Lightning и предупреждать об этом пользователя.

Apple презентовала iOS 14 на конференции WWDC 2020. 22 июня компания выпустила первую бета-версию iOS 14, установить которую могут в том числе обычные пользователи.

Источник: AI.com.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)