Важный вопрос.

Уже 22 июня на конференции WWDC 2020 компания Apple представит iOS 14 — новую операционную систему для iPhone. В iOS 14 ожидаются многочисленные нововведения, в том числе, вероятно, виджеты на главном экране. Будет ли новая iOS 14 поддерживаться на iPhone SE первого поколения?

iOS 14 на iPhone SE — будет ли поддерживать

Обычно Apple поддерживает iPhone в течение 5-6 лет после выхода. Все это время компания регулярно выпускает новые прошивки для смартфонов, добавляя новые функции и устраняя ошибки.

Оригинальный iPhone SE первого поколения был выпущен в 2016 году. Таким образом, модель должна обязательно обновиться до iOS 14, выход финальной версии которой состоится осенью 2020 года. Более того, не исключено, что Apple расширит поддержку iPhone SE до 2021 года.

Официальный список поддерживаемых iOS 14 устройств будет объявлен на презентации, открывающей конференцию WWDC 2020. Как ранее анонсировала Apple, это случится 22 июня.

Что же касается iPhone SE 2-го поколения, то смартфон, конечно же, получит возможность обновиться до iOS 14. Новинка Apple будет поддерживаться долгие годы, получая все обновления iOS.

Источник: Bloha.ru.

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