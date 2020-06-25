iOS 14 не позволяет приложениям тайно залазить в буфер обмена iPhone

И это весьма кстати.

В iOS 14 компания Apple реализовала функцию, которая следит за считыванием приложениями данных из буфера обмена iPhone. Если такой запрос на считывание происходит, iOS 14 оповещает об этом пользователя, указывая какое именно приложение решило бесшумно проникнуть в буфер обмена.

Согласно отзывам пользователей первой бета-версии iOS 14, новая функция операционной системы уже выявила несколько популярных приложений, считывающих буфер обмена на iPhone. Среди «пойманных с поличным» приложений значатся популярный клиент для Reddit Apollo, приложение информационного ресурса «Медуза», приложение «Тинькофф» и другие.

Как отметили разработчики в социальных сетях, вероятно, что подобные запросы отправляются без ведома разработчиков приложений. Тем не менее, в чем именно заключается причина отправки запросов на считывание буфера обмена на текущий момент выяснить не удалось. Разработчики некоторых уличенных в чтении буфера обмена приложений заявили, что уже приступили к изучению ситуации.

Источник: Twitter.

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