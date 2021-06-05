iOS 14 невероятно популярна — 90% современных айфонов работают на ней

Все на iOS 14.

Уже на следующей неделе мы увидим долгожданную iOS 15. В преддверии анонса купертиновцы отчитались о популярности iOS 14. По их словам, около 90% современных айфонов работают именно на ней. В случае с iPadOS 14 ситуация еще лучше — на ней «сидят» 91% владельцев планшетов от Apple.

Лишь 8% iPhone продолжают оставаться на iOS 13. И 2% работают на более ранних iOS (как, например, мой iPhone 4).

iOS 14 стала одной из самых новаторских iOS. В нее добавили виджеты, несколько изменили дизайн, мы получили целую кучу новых фишек. iOS 15 наверняка станет логичным продолжением iOS 14. Она разовьет уже существующие функции, добавит некоторые новые (например, возможность открытия нескольких приложений на одном экране разом).

Ну а что почитать? Конечно же, наши материалы о iOS 14:

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