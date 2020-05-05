iOS 14 покажут 22 июня. Объявлена дата WWDC 2020

Позже обычного.

Apple анонсировала проведение конференции разработчиков WWDC 2020 в понедельник, 22 июня. Мероприятие будет проведено полностью в онлайн-формате на фоне сложной эпидемиологической обстановки в мире.

22 июня в рамках открывающей WWDC 2020 презентации Apple представит новые продукты. Среди новинок совершенно точно будут новые операционные системы: iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16 и watchOS 7. Кроме этого, не исключаются аппаратные новинки, которые Apple время от времени делает на WWDC.

Что касается самой конференции WWDC 2020 для разработчиков, то она будет проходить в течение недели. Apple объявила, что участие в ней смогут принять все желающие разработчики.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)