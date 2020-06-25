iOS 14 положит конец шпионажу за пользователями

Отличное нововведение.

iOS 14 запрещает приложениям на iPhone бесшумно подключаться к другим устройствам в локальной сети, в том числе для сбора информации. На важное нововведение iOS 14 обратили внимание пользователи, которые тестирует первую бета-версию прошивки.

Новая функция iOS 14 предупреждает пользователя iPhone в случае, если приложение выполняет сканирование локальной сети и пытается подключиться к одному из обнаруженных устройств. iOS 14 предлагает пользователю предоставить доступ или отказаться от этого.

Пользователи заметили, что подобные запросы поступают от популярных приложений YouTube, Facebook и других. С какой целью приложения подключаются к устройствам в локальной сети в оповещениях iOS 14 не уточняется.

Как отметили эксперты, в результате предоставления доступа к устройствам в локальной сети, приложение может получить возможность сбора ряда данных. В том числе конфиденциальной информации, например, необходимой для показа таргетированной рекламы.

Источник: Reddit.

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