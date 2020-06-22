iOS 14 прокачает Safari

Сразу несколько классных нововведений.

Apple может добавить ряд новых функций в браузер Safari в iOS 14. Согласно данным репортера Bloomberg Марка Гурмана, в обновленном Safari появится поддержка голосовых запросов, более глубокая интеграция переводчика, гостевой режим и расширенная поддержка «Связки ключей iCloud».

Улучшенный переводчик в Safari позволит пользователям переводить веб-страницы без использования сторонних приложений. Опция перевода будет доступна для каждого посещаемого сайта. Кроме этого, пользователи смогут активировать автоматический перевод сайтов с языков указанных в настройках.

Также Apple работает над обеспечением полноценной поддержки стилуса Apple Pencil в iPadOS 14. В частности, Apple планирует добавить поддержку ввода с Apple Pencil на сайтах для рисования и разметки. Это нововведение появится только в iPadOS 14, так как на iPhone нет поддержки Apple Pencil.

Apple представит iOS 14 сегодня, в 20:00 по московскому времени. Мы собрали полный список ожидаемых нововведений iOS 14 в этой статье.

Источник: Twitter.

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