iOS 14 прокачала «Фото»

Новые крутые функции.

Apple улучшила приложение «Фото» в iOS 14, добавив в него две полезные функции. На iPhone под управлением iOS 14 в приложении «Фото» стало возможно значительно сильнее приближать изображения и добавлять подписи к фотографиям.

Пользователи iOS 14 обнаружили, что изображения в приложении «Фото» можно приближать в разы сильнее по сравнению с iOS 13. Благодаря этому у пользователей есть возможность детально изучать фотографии и другие изображения в медиатеке.

Кроме этого, в приложении «Фото» появилась опция добавления подписей к снимкам. Для этого необходимо смахнуть вверх по фотографии, в результате чего появится поле для введения подписи.

Ранее самое эффектное нововведение iOS 14 показали на видео.

Источник: MR.

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